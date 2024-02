Tanaka vence a Bacasegua y gana su cuarto campeonato de la OMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El ex campeón de tres divisiones de la OMB, Kosei Tanaka (20-1, 11 KOs), 114.75, adquirió el cinturón vacante de peso gallo junior de la OMB mientras pasaba momentos difíciles con el duradero guerrero mexicano Christian Bacasegua (22-5-2, 9 KOs), 114.75 , pero obtuvo una decisión unánime (116-111, 117-110, 119-108) en doce reñidos asaltos el sábado en Tokio, Japón. No fue la mejor actuación de Tanaka a pesar de que las probabilidades previas a la pelea eran favorables para él, ya que se olvidó de usar su característico juego de pies y se vio obligado a mezclarlo casi durante toda la competencia. Bacasegua siguió avanzando para intercambiar golpes al cuerpo a corta distancia, y Tanaka se vio obligado a responder a sus persistentes ataques a corta distancia. Pero Tanaka atrapó al mexicano con buenas combinaciones y anotó una caída a mitad del octavo asalto. Desde entonces, Tanaka recuperó su juego de pies y luchó bien con combinaciones rápidas contra el enemigo que se desvanecía. Para Tanaka fue su cuarto cinturón de la OMB en otras tantas categorías diferentes. Promotor: Promociones Teiken.

