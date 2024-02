“Popo” Freitas vence al influencer Bambam en Sao Paulo El ex campeón mundial Acelino “PoPo” Freitas (41-2, 34 KOs), de 48 años, luciendo lejos de sus mejores días regresó al ring el sábado por la noche para demoler al culturista de 198 libras Kleber Bambam en aproximadamente un minuto en el Vibra Sao Paulo en Sao Paulo. , Brasil. Freitas derribó a Bambam con un gancho de izquierda en los primeros 15 segundos, luego lo remató con una andanada de golpes, incluido un brutal puñetazo de conejo cuando Bambam le dio la espalda. Freitas y Bambam solían ser amigos, pero tuvieron una pelea que llevó a esta pelea de rencor. Tanaka vence a Bacasegua y gana su cuarto campeonato de la OMB Like this: Like Loading...

