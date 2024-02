Japón tiene 9 campeones mundiales Por Joe Koizumi

Foto por Naoki Fukuda Es hora de contar y confirmar nuestros campeones mundiales hasta el momento. Vamos a seguir adelante. Indiscutible 122 Naoya Inoue 26-0, 23 KOs

AMB 118 Takuma Inoue 19-1, 5 KOs

OMB 118 Junto Nakatani 27-0, 20 KOs

AMB 115 Kazuto Ioka 31-2-1, 16 KOs

OMB 115 Kosei Tanaka 20-1, 11 KOs

AMB 112 Seigo Yuri Akui 19-2-1, 11 KOs

CMB, AMB 108 Kenshiro Teraji 23-1, 14 KOs

CMB 105 Yudai Shigeoka 8-0, 5 KOs

FIB 105 Ginjiro Shigeoka 10-0, 8 KOs Hay nueve campeones del mundo. Este reportero recuerda el día de más de diez campeones mundiales aquí, y si llamamos a esos viejos tiempos la edad de oro del boxeo en Japón, el estado actual de sólo nueve campeones todavía se está desarrollando para esperar un futuro mejor. Deberíamos ser humildes y no confiarnos demasiado en la situación actual, ya que es posible que veamos rivales hambrientos en todo el mundo. Deberíamos cultivar cada vez más jóvenes aspirantes a la fama y la fortuna con más esfuerzos, ya que el boxeo técnicamente cambia día tras día. La época dorada del boxeo en Japón aún está por llegar. Haga clic aquí para comentar Morrell: "Berlanga apesta, lo destruiría" "Popo" Freitas vence al influencer Bambam en Sao Paulo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.