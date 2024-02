Morrell: “Berlanga apesta, lo destruiría” El invicto campeón regular súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (10-0, 9 KOs), ha declarado que el contendiente de las 168 libras, Edgar Berlanga no está ni cerca de su nivel y que le ganaría en solo un asalto si tuviera la oportunidad. Berlanga (22-0, 17 KOs) es actualmente uno de los favoritos en la lista corta de Canelo Álvarez. “Berlanga simplemente no está a mi nivel”, dijo Morrell Jr. “He visto sus peleas y no veo nada que me preocupe. Berlanga apesta y lo destrozaría. Si alguna vez subimos juntos al ring, lo noquearé en un asalto, garantizado. Estoy aquí para demostrar que soy el mejor. Ya sea Berlanga o cualquier otra persona, estaré listo para subir al ring y mostrarle al mundo de qué estoy hecho. Soy el mejor peleador en la división de peso súper mediano y pronto todos lo sabrán”. JBC permite a Luis Nery pelear contra “Monster” Inoue Japón tiene 9 campeones mundiales Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.