JBC permite a Luis Nery pelear contra “Monster” Inoue Por Joe Koizumi La Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) anunció el lunes 26 de febrero que revocó la suspensión de la licencia del mexicano Luis Nery y le permitirá pelear contra el “Monstruo” Naoya Inoue (26-0, 23 KOs) con los cuatro cinturones indiscutibles en juego. . La JBC había suspendido indefinidamente a Nery porque el mexicano no logró alcanzar el peso por no menos de tres libras en su revancha con el ex campeón Shinsuke Yamanaka en marzo de 2018. En Japón es muy estricto respetar el peso del contrato, especialmente en peleas por el título mundial, por lo que el Los infractores del sistema de pesas deberían ser castigados severamente. El WBC ya autorizó a Nery (35-1, 27 KOs) como el retador obligatorio de Inoue, y obligará a Nery a verificar oficialmente su peso 30 días, 15 días y 7 días antes de la pelea por el título. El WBC también promete que VADA realizará una inspección sin previo aviso en cualquier momento antes del concurso. Ahora se ha eliminado el obstáculo para concretar el tan esperado encuentro de Inoue y Nery para anunciar pronto la superlucha. Conferencia de Prensa de Haney-Kingry en New York Morrell: "Berlanga apesta, lo destruiría" Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.