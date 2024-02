Conferencia de Prensa de Haney-Kingry en New York El campeón superligero del CMB, Devin “The Dream” Haney (31-0, 15 KOs) y el principal contendiente “King” Ryan García (24-1, 20 KOs) ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York para promover su título mundial a 12 asaltos. choque al otro lado del río en el Barclays Center en Brooklyn el sábado 20 de abril, exclusivamente en vivo por DAZN PPV. Ryan García: “Cuando entré por primera vez en el juego, solo quería ganar un montón de dinero y luego lo hice. Pero ahora quiero ir por el legado, quiero ir por los cinturones y Devin en el camino. Estoy en mi arco de venganza. Estoy listo para volver a meter sangre en todo, así que voy directo a su cuello. Te lo prometo, voy directo hacia ti, va a ser feo”. Devin Haney: “DAZN, ofrecieron la recompensa. El 20 de abril capturaré la recompensa y regresaremos a casa con la victoria, inshallah… él no tiene las habilidades. No tiene el coeficiente intelectual. No tiene el corazón. Le hemos visto renunciar. ¡Te hemos visto arrodillarte! Y el 20 de abril no será diferente. ¡Cuando hace calor, lo dejas! Round 12 con Mauricio Sulaimán: El túnel del tiempo en Las Vegas JBC permite a Luis Nery pelear contra “Monster” Inoue Like this: Like Loading...

