Round 12 con Mauricio Sulaimán: El túnel del tiempo en Las Vegas Por Mauricio Sulaimán-Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Febrero aún no ha terminado y la cantidad de viajes que he hecho ha sido tremenda.

Desde excursiones de un día a Oaxaca y Tampico, hasta dar la vuelta al mundo a Tailandia, Dubái, Roma y Londres. En este proceso he perdido momentos especiales con mi familia, y tomé la decisión de un día para el otro… traer a mi hija a celebrar su cumpleaños a Las Vegas, y asistir al concierto de Bad Bunny. Este artista puertorriqueño es el novio de mi hija; Bueno, él no lo sabe, pero ella sí. Mi esposa, mi hija, su amiga y yo literalmente vinimos mochileros, con los vuelos más complicados: CDMX-Denver-Las Vegas-Guadalajara-CDMX, pero misión cumplida: un cumpleaños en la memoria de mi amada niña. Caminamos mucho para mostrarles esta ciudad que nunca deja de sorprender, y me pasó algo maravilloso; Recordé, como si estuviera en un túnel del tiempo, muchas de las cosas que me sorprendieron de mi primer viaje a Sin City. Fue en 1986, mi papá me trajo, con mi hermano Fernando, cuando Mike Tyson conquistó el campeonato de peso pesado del CMB a la edad de 20 años. En esa época sólo estaba el Caesars Palace y los otros hoteles tradicionales como el Flamingo, Dunes, Tropicana, Sahara y algunos más, y fuera de la calle principal, el Hilton, donde se hacían muchas peleas. La atracción que se anunciaba en todos los hoteles era el buffet de costillas por $4,99. Mi papá nos llevó al show en topless llamado Jubilee, ¡qué recuerdos! Vimos a Siegfried y Roy y sus tigres actuar en un pequeño salón de baile del Hotel Riviera; El centro era un gran atractivo, todas las luces, había un escaparate con una herradura con un millón de dólares, los museos Ripley, de cera y Guinness World Records; El hotel Golden Nugget. Julio César Chávez se convirtió en héroe en las peleas que tuvo en el Hilton; Edwin Rosario, Meldrick Taylor y su gran noche cuando azotó a su mayor enemigo, el ya fallecido, el Gran Héctor Macho Camacho, en el estadio Thomas & Mack. Años más tarde llegó el Mirage y a partir de ese momento todo cambió. El hotel abrió con la trilogía entre Sugar Ray Leonard vs. Roberto Manos de Piedra Durán “UNO MAS” impulsada por Bob Arum. Un hotel mágico que tenía un volcán en la entrada y fue un atractivo para miles de visitantes; Al lado de este hotel, la Isla del Tesoro, con un acorazado pirata, que maravillaba a los turistas cada noche a la hora en punto. El MGM, que tuvo que cerrar debido a un incendio en los años 70, reabrió sus puertas convirtiéndose en el hotel con más habitaciones del mundo: cinco mil cinco habitaciones; incluía un parque de diversiones, y se posicionaba como el centro del boxeo, con peleas memorables de Mike Tyson, Chávez, Ricardo López y las tantas carteleras memorables que armó Don King con cinco peleas por títulos mundiales.

Acto seguido llegó Mandalay Bay, tomando el relevo del boxeo, protagonizado por Óscar de la Hoya, Érik Morales, Marco Barrera, Lennox Lewis y muchos otros. Hubo una de las peleas más grandes y dramáticas de la historia: Diego Corrales contra José Luis Castillo. La ciudad siguió desarrollándose, con edificios como el New York, el Paris, el Venetian y el Excalibur, con un espectáculo de batallas medievales. El centro comercial Fashion Show pasó de ser uno pequeño a expandirse hacia el sur de la calle, conocido como Las Vegas Strip. Caesars construyó nuevas torres y se inauguró un centro comercial Forum Shops, que nos sorprendió con su techo pintado como nubes.

Mi papá disfrutaba de algunos restaurantes específicos. Fuera del Strip, estaban The Tillerman, Pieros, de comida italiana, Chins, en el Fashion Show; Moongate, en el Mirage, The Palm en el Caesars, y quizás su favorito, donde tuve muchas reuniones con toda la comunidad del boxeo, los Kokomos, en el Mirage. Con el tiempo llegó el Wynn, esa fue otra maravilla que cautivó al mundo con su belleza, y de hecho, hasta el día de hoy, sigue siendo el favorito de muchos. Las Vegas pasó de ser la Ciudad del Pecado a un destino para todas las edades, y encontró la manera de estar en el mapa internacional a través del deporte. Se construyó el T-Mobile Arena, que en combinación con el MGM, ha sido escenario de grandes peleas en los últimos años hasta la actualidad, con Floyd Mayweather, Canelo y Pacquiao, entre otros. Se trajo allí un equipo de la NHL y los Golden Knights ya lograron convertirse en campeones, ¡el hockey en el desierto es impensable! ¡Qué arena! Los Raiders de la NFL ahora tienen su estadio, y allí se celebró el Super Bowl más reciente. Pronto llegará el béisbol, con un equipo de Grandes Ligas, y el GP de Fórmula 1 también se celebró con un éxito inimaginable. La última gran sorpresa es la famosa La Esfera, que parece una bola gigante con proyecciones en sus pantallas, donde se realizan conciertos y todo tipo de eventos con 160 mil parlantes. Y acaba de abrir el hotel Fountain Bleu más lujoso. Sabías…? Las Vegas es la ciudad con más peleas de campeonato mundial de todo el planeta. Fue en el estado de Nevada, donde el primer campeón mundial negro, Jack Johnson, derrotó a la gran esperanza blanca, James J. Jeffries, en 1909, cuando se construyó un estadio al aire libre, de la mano del emprendedor promotor Tex Richard. La anécdota de hoy Después de una maravillosa cena en The Palm, donde mi papá disfrutó de un excelente bistec y su tradicional tarta de queso, nos dirigimos a Mandalay Bay, una noche antes de la pelea entre Oscar De La Hoya e Ike Quartey. Mi sobrino Pepe Toño se había quedado en el cuarto de don José para tomar mensajes y estar pendiente de cualquier asunto pendiente, ya que no había celulares como hoy. Mi otro sobrino, Héctor, había ido a buscar hamburguesas para cenar para los dos, cuando regresamos y acomodamos a mi papá para que descansara, apagamos las luces y salimos todos del salón. Cuando llegamos al lobby se dieron cuenta que habían dejado las hamburguesas, Hector subió, y al entrar al salón, encontró a su abuelo sentado en la sala con una hamburguesa en la mano y con los ojos sorprendidos, al verlo entrar, dijo: “¡Hijo mío,! ¡Qué buenas están estas hamburguesas! “Lo que pasó es que casi no comí nada durante la cena y me moría de hambre”. Ambos sonrieron con picardía mientras daban un gran mordisco a la suculenta In-And-Out Burger… Agradezco sus comentarios en [email protected] Conferencia de Prensa de Haney-Kingry en New York Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.