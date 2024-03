Fundora: Primero Bohachuk, luego Tszyu Los principales pesos súper welter Sebastian “The Towering Inferno” Fundora y Serhii Bohachuk se enfrentarán por el título vacante de peso súper welter del WBC el 30 de marzo, pero estará lejos de ser la primera vez que compartan ring, como Fundora explicó antes de su choque PPV en Prime Video desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. “Solíamos entrenar con Bohachuk todo el tiempo”, dijo Fundora. “Entrene con el mucho antes de enfrentarme a Ve’Shawn Owens y la pelea posterior. Dejamos de entrenar alrededor de 2019, tal vez a principios de 2020. Bohachuk y yo hemos entrenado miles de rounds juntos. Pero eso es cosa del pasado, ahora ambos estamos en lugares diferentes como luchadores. Es un honor haber compartido tantas rondas con él. No preferiría tener mi primera pelea por un título mundial contra nadie más. Es un boxeador que se adelanta y lanza mucho. Sé que podría ser más fuerte ahora, pero lo que veo es el mismo estilo agresivo. Mi trabajo es mostrar la diferencia entre nosotros el 30 de marzo”. Con una victoria contra Bohachuk, Fundora estará en línea para una posible oportunidad de unificación contra el actual campeón de la OMB, Tim Tszyu, quien compite en el evento principal del 30 de marzo. “Por supuesto que me gustaría enfrentarme a Tim Tszyu a continuación si ambos ganamos”, dijo Fundora. “Él es el número uno en la división y yo estaría justo debajo de él después de mi pelea. Quiero esa pelea y la estaré esperando”. Baraou vence a Eggington en eliminatoria AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: El túnel del tiempo en Las Vegas Like this: Like Loading...

