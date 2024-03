Baraou vence a Eggington en eliminatoria AMB En una eliminatoria de peso súper welter de la AMB, el clasificado #11 de la AMB y el #15 del WBC, Abass Baraou (15-1, 9 KOs), lograron una decisión mayoritaria en doce asaltos sobre el clasificado #15 de la AMB, Sam “The Savage” Eggington (34-9, 20 KOs). El viernes por la noche en el Centro Internacional Telford en Telford, Inglaterra. La pelea fue reñida con Baraou alejándose en las últimas rondas. Las puntuaciones fueron 114-114, 117-111, 117-112. Baraou también reclamó el título europeo vacante. En un choque entre pesos súper medianos invictos, Andrei Dascalu (10-0, 3 KOs) demolió a Joe Jackson-Brown (7-1, 4 KOs) en el primer asalto. Dascalu derribó a Jackson-Brown dos veces para terminar el partido después de solo 85 segundos. El prospecto de peso pesado Matty Harris (6-1, 4 KOs) se recuperó de una sorprendente derrota en su última pelea para derrotar a Amine Boucetta (8-11, 0 KOs) en cuatro asaltos. Marcó 40-36. Harris es entrenado por Peter Fury. El invicto peso ligero Sultan Zaurbek (17-0, 12 KOs) venció a Víctor Julio (17-11, 9 KOs) durante ocho asaltos para ganar 80-71. A Julio se le descontó un punto por quejarse en el séptimo asalto. Los campeones de Japón se unen para una donación benéfica tras el terremoto Fundora: Primero Bohachuk, luego Tszyu Like this: Like Loading...

