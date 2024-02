Nakatani vence a Santiago y es campeón gallo del WBC Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El invicto campeón de dos divisiones Junto Nakatani (27-0, 20 KOs), 117.5, capturó de manera muy impresionante el cinturón de peso gallo del CMB al derribar al campeón defensor Alejandro Santiago (28-5-5, 14 KOs), 117.75, dos veces y anotó un espectacular Victoria por TKO al 1:12 del sexto asalto el sábado en Tokio, Japón. El ex gobernante gallo junior de la OMB, Junto, tuvo un problema de peso debido a su altura excepcional en su división anterior, y luego tuvo una ambiciosa oportunidad en el cinturón mundial gallo contra Santiago, quien había adquirido el título del CMB al vencer al veterano ex campeón Nonito Donaire en julio pasado. Pero era la noche de Nakatani ya que Santiago no pudo mostrar nada de su arsenal antes de que ocurriera el truco. Utilizando su altura y alcance, el alto zurdo manejó al campeón mucho más bajo desde el principio. Tras el cuarto, el sistema de puntuación abierto indicó el 40-36 a su favor. Junto comenzó a acelerar su ataque desde el quinto y explotó su arma secreta: un letal recto de zurda de izquierda. Lo conectó directo a la cara en el sexto asalto y Alejandro cayó gravemente al suelo. Aunque logró levantarse y reanudar la lucha, no le quedaba poder para responder al ataque del retador. Nakatani volvió a explotar sus sólidas combinaciones para derribarlo nuevamente. El esquinero del campeón, Romuro Quirarte, pidió la detención desde la plataforma al árbitro Laurence Cole, quien luego declaró el alto. Luego de su espléndido paro ante Andrew Moloney en mayo pasado, Junto volvió a demostrar su poder de golpe para impresionar a la multitud en el Ryogoku Sumo Arena. Promotor: Promociones Teiken.

