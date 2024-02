Takuma Inoue vence a Ancajas y retiene el campeonato de las 118 libras de la AMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El hermano de “Monster” Inoue, campeón de peso gallo de la AMB, Takuma Inoue (19-1, 5 KOs), 117.75, mantuvo de manera impresionante su cinturón al anotar maravillosamente un nocaut de un solo golpe sobre el ex gobernante gallo junior de la FIB, Jerwin Ancajas (34-4-2, 23 KOs), 117.75, a los 0:44 del noveno round el sábado en Tokio, Japón. Fue la mejor actuación de Takuma, ya que mostró la velocidad de sus manos, sus rápidos reflejos y su determinación en las luchas internas y sorprendió a la multitud con una inesperada victoria por nocaut. Conocíamos a Ancajas como un peligroso golpeador zurdo, pero Takuma se atrevió a mezclarlo en el cuarto cercano y dominó el procesamiento con sus manos más rápidas. A medida que avanzaba la contienda, se convirtió en la pelea de Takuma, azotando al veterano filipino con buenos ganchos de izquierda a la cara y sólidos golpes al cuerpo para debilitarlo y frenarlo. Fue al comienzo del noveno asalto que Takuma mezcló audazmente y conectó un feroz gancho de derecha en la sección media. Ancajas se arrodilló dolorido al no poder superar el conteo. Mark Nelson cantó el diez fatal para declarar un excelente nocaut al campeón Takuma. Su hermano Naoya rápidamente subió al ring y celebró el espectacular nocaut de su hermano en su primera defensa. Promotor: Promociones Teiken. Nakatani vence a Santiago y es campeón gallo del WBC Berlanga noquea a McCrory en seis en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.