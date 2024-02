Berlanga noquea a McCrory en seis en Orlando, Florida En un choque de pesos súper medianos invictos, OMB #5, FIB #7, AMB #8, CMB #10 Edgar “The Chosen One” Berlanga (22-0, 17 KOs) anotó un KO en el sexto asalto contra AMB #3, FIB # 13 Padraig McCrory (18-1, 9 KOs) el sábado por la noche en el Caribe Royale en Orlando, Florida. Berlanga comenzó a maltratar a McCrory en la tercera ronda y comenzó a conectar con tiros importantes en la cuarta ronda. Berlanga continuó golpeando a McCrory y lo derribó para terminar en la sexta ronda. El tiempo era las 2:44. Tras cinco decisiones seguidas, Berlanga consiguió su primer KO desde diciembre de 2020. El medallista de oro olímpico de 2020 Andy Cruz (3-0, 1 KO) dominó a Brayan Zamarippa (14-3, 5 KOs) en diez asaltos en una pelea por los títulos de peso ligero latinoamericano continental de la FIB Internacional y la AMB continental. Cruz tuvo el control cada minuto, pero el rudo Zamarippa pudo soportar diez asaltos de castigo. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. En una eliminatoria de peso welter de la AMB, el #1 de la AMB Shakhram Giyasov (15-0, 9 KOs) anotó una decisión técnica sobre el #5 Pablo César Cano (35-9-1, 25 KOs). Giyasov, medallista de plata olímpico de 2016, derribó a Cano con un golpe al cuerpo en el tercer asalto, luego superó metódicamente a Cano hasta que Cano cayó torpemente y se lesionó el tobillo en el undécimo asalto. La pelea llegó a las tarjetas con Giyasov ganando 109-99 3x. En una eliminatoria de peso gallo de la AMB, el #2 de la AMB Antonio Vargas (18-1, 10 KOs) logra un nocaut técnico en el séptimo asalto contra el #3 de la AMB Jonathan Rodríguez (17-2-1, 7 KOs). Vargas se recuperó de una caída en el primer asalto para derribar a Rodríguez en el segundo asalto, sin embargo, a Vargas se le descontaron dos puntos por golpear a Rodríguez cuando estaba caído. Vargas tomó el control después de eso, derribando a Rodríguez nuevamente en el séptimo asalto. La esquina de Rodríguez no le permitió salir durante el octavo asalto. En un choque entre pesos mosca invictos, el olímpico de 2020 Yankiel Rivera (5-0, 2 KOs) tomó una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre Andy Domínguez (10-1, 5 KOs) en un choque por los títulos continentales de las Américas de la AMB y el CMB. Rivera ganó los primeros ocho asaltos, pero fue sacudido gravemente en el noveno asalto. Las puntuaciones fueron 99-91 3x. Takuma Inoue vence a Ancajas y retiene el campeonato de las 118 libras de la AMB Benavidez-Gvozdyk por interino WBC del peso semipesado Like this: Like Loading...

