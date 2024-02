Benavidez-Gvozdyk por interino WBC del peso semipesado Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo aprobó una pelea entre el campeón interino de peso súper mediano del CMB, David Benavidez (28-0, 24 KOs) y el ex campeón Oleksandr Gvozdyk (20-1, 16 KOs) por el título vacante interino de peso semipesado del WBC. Benavidez llega a esta pelea después de defender exitosamente su cinturón de 168 libras del WBC contra Demetrius Andrade en noviembre pasado. El ex campeón de las 175 libras, Gvozdyk, tiene marca de 3-0 desde que salió de un descanso de tres años. En los próximos días se dará a conocer más información sobre esta pelea. David Benavidez deberá ser designado oficialmente en marzo como retador obligatorio en la categoría de peso súper mediano del WBC donde reina el campeón mexicano Canelo Álvarez según el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. Sulaimán no ha aclarado cuándo se ordenará la pelea, pero indicó que Canelo estará libre para enfrentar a otro oponente en mayo. Fallece el panameño, Manuel Landero verdadero amigo de la AMB y el boxeo mundial Like this: Like Loading...

