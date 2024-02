Fallece el panameño, Manuel Landero verdadero amigo de la AMB y el boxeo mundial Por. Gabriel F. Cordero El boxeo Panameño lamenta fallecimiento a los 98 años de vida de uno de sus mas ilustres y antiguos miembros, Manuel Landero. Landero nació el 17 de junio de 1925 y era un residente en David, Chiriquí, fue un gran miembro del boxeo panameño y mundial además de un personaje simpático y amable. Fue un servidor del estado en diversas instituciones y ministerios en diversas etapas profesionales. Landero fue miembro de la AMB desde 1967 cuando entro al comité de oficiales y finalmente terminó como supervisor en combates de título mundial. Fue Manuel Landero el que postuló a Gilberto Mendoza Padre como presidente de la AMB y había realizado un extenso lobby para lograr convencer a otros convencionales para ganar aquella elección el jueves 7 de octubre de 1982 en Puerto Rico. En una lamentable época sin hombres de palabra, sin honestidad, sin pasión y sin convicciones en el mundo del boxeo donde espontáneamente cualquiera aparece como experto dirigente van hacer falta personajes como Manuel Landeros. Se le extrañara por su picardía y anécdotas. Descansa en Paz Charr-Pulev chocará por el cinturón regular de la AMB Like this: Like Loading...

