Charr-Pulev chocará por el cinturón regular de la AMB El campeón regular de peso pesado de la AMB, Mahmoud “Diamond Boy” Charr (34-4, 20 KOs) de Alemania, defenderá su título contra el dos veces ex retador al título mundial y clasificado número 10 de la AMB, Kubrat “The Cobra” Pulev (30-3, 14 KOs). ) el 30 de marzo en el Arena Sophia en Sophia, Bulgaria. La pelea será presentada por Epic Sports & Entertainment, dirigida por el director ejecutivo Ivaylo Gotzev. “Por fin todo está encajando y todos estamos alineados. Esta pelea promete entregar un quemador de granero de peso pesado de la vieja escuela. Ambos hombres están listos y es una pelea decisiva para ambos. Hay mucho en juego. Esta lucha plantea múltiples ángulos y estamos entusiasmados con los planes de este año, miren este espacio”, dijo Gotzev. Fallece el panameño, Manuel Landero verdadero amigo de la AMB y el boxeo mundial Entrevista exclusiva a Edgar Berlanga Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.