Entrevista exclusiva a Edgar Berlanga Por Jeff Zimmerman La estrella del peso súper mediano Edgar Berlanga habló sobre su próxima pelea este fin de semana contra el invicto irlandés Padraig McCrory en el Caribe Royale en Orlando y en vivo por DAZN. Habló sobre su carrera, donde ganó sus primeras dieciséis peleas por nocaut en el primer asalto, además de su "pelea de mordiscos" contra Angulo. Habló sobre un posible enfrentamiento entre Canelo y Benavidez y cómo sería una Súper Pelea contra ellos y Munguía en el Madison Square Garden (México vs. Puerto Rico). Además, compartió una organización sin fines de lucro cercana a su corazón, la Fundación Cristian Rivera https://cristianriverafoundation.org/, creada en 2009 por el amigo de la familia John Rivera para ayudar a encontrar una cura para DMG/DIPG (glioma pontino intrínseco difuso) después de su Su hijo Cristian falleció a los seis años en el DIPG. Crédito de la foto: Ed Mulholland @muls96 / Matchroom Boxing Charr-Pulev chocará por el cinturón regular de la AMB JC Martinez: Soy el mejor en las 112 libras

