JC Martinez: Soy el mejor en las 112 libras El mexicano campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (20-2, 15 KOs), hizo un adelanto de su defensa del título contra el contendiente invicto Angelino Córdova (18-0-1, 12 KOs) durante una conferencia de prensa virtual esta semana. Pelearán el 30 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea está disponible mediante acceso gratuito en Amazon Prime Video para todos los fanáticos, independientemente de su membresía Prime o la compra de la tarjeta PPV Tszyu-Thurman más tarde esa noche. Originalmente, Martínez y Córdova estaban programados para pelear en la transmisión final de Showtime en diciembre, sin embargo, Martínez experimentó problemas de visa al intentar ingresar al país, lo que obligó a reprogramar la pelea. “Me sentí muy frustrado por el hecho de que esta pelea se pospusiera la primera vez, pero ahora estamos ansiosos por que se lleve a cabo la pelea y que levanten la mano”, dijo Martínez. “Ningún oponente es fácil y ningún oponente subirá al ring con una mentalidad derrotista. Si está aquí es por algo. Intenté unificarme, no sucedió y ahora estoy listo para defender mi título. Sé que Angelino no será un rival fácil. “Es bueno comenzar 2024 con borrón y cuenta nueva y un campo de entrenamiento completo. Mis miras van más allá de una sola pelea, quiero unirme y luchar contra los mejores. Eddy Reynoso y yo estamos listos para hacerlo realidad. “Planeo demostrar lo que ya estoy demostrando. Soy el mejor en las 112 libras y el mejor peleador de esta división”. Entrevista exclusiva a Edgar Berlanga ¡Haney-Kingry será en BROOKLYN! Like this: Like Loading...

