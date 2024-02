¡Haney-Kingry será en BROOKLYN! Actualización: ¡ El promotor Oscar De La Hoya acaba de anunciar que Haney-Kingry aterrizará en el Barclays Center de Brooklyn! Originalmente hablaban de Las Vegas. El ex campeón indiscutido de peso ligero y actual campeón súper ligero del WBC, Devin “The Dream” Haney (31-0, 15 KOs) y el popular contendiente Ryan García (24-1, 20 KOs) organizarán una gira de prensa por varias ciudades para promocionar su evento del 20 de abril. choque por el campeonato mundial, con paradas en la ciudad de Nueva York (27 de febrero, Palladium Times Square a la 1:30 p.m. ET) y Los Ángeles (29 de febrero, Avalon Hollywood a la 1:30 p.m. PT). Ambas paradas estarán abiertas al público. Llegue temprano. La pelea Haney-Kingry estará disponible en los EE. UU. en DAZN PPV, mientras que el resto del mundo la obtendrá con su suscripción a DAZN. JC Martinez: Soy el mejor en las 112 libras Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando juntos por el bien del boxeo Like this: Like Loading...

