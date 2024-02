Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando juntos por el bien del boxeo Por Mauricio Sulaimán – hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Se llevó a cabo una reunión histórica, durante el mes de enero, en la que los promotores más importantes del mundo se reunieron para una charla informal que fue altamente positiva, y por la cual agradezco infinitamente la confianza de todos ellos, para servir como facilitador de dicha reunión que se llevó a cabo en el Hotel Wynn de Las Vegas. Bob Arum y Carl Moretti de Top Rank; Tom Brown, TGB; Luis de Cubas, de PBC; Fernando Beltrán, de Zanfer; Eddie Hearn de Matchroom; Estuvieron presentes Salvatore y Christian Cherchi, de Opi2000, y Tom Loeffler, de 360 Promotions, mientras que otros, por motivos de salud o de agenda, no pudieron asistir. El tema principal aceptado unánimemente, es la unidad y el respeto que debe existir entre todos los integrantes de la industria del boxeo; trabajando juntos para hacer realidad las peleas que los fanáticos quieren ver, y dejando atrás egos y pretensiones individuales. Como siempre ha dicho Don King “Trabajar juntos funciona”. Por cierto, se confirmó que Don asistiría, sin embargo, problemas médicos le han impedido volar desde hace algún tiempo. Sin embargo, sigue trabajando y está activo. Con mucho gusto ya hemos visto el resultado de estas discusiones ya que ha habido peleas con boxeadores de diferentes empresas en la misma cartelera. Estoy seguro que el 2024 será igual o mayor que el histórico año 2023. Oaxaca dio la bienvenida al mundo del boxeo, en lo que fue un evento para recordar, y deja a este hermoso estado mexicano en el mapa de este deporte. El auditorio de la Guelaguetza lució majestuoso ante un lleno total, con la participación de la compañía británica Matchroom, Eddie Hearn y todo su equipo presentes, la promotora mexicana Bxstrs, y el apoyo que brindó Zanfer prestando a su boxeador, el ídolo oaxaqueño, Oscar Chirino para que peleara ante su pueblo. El Gobernador, Salomón Jara Cruz, formó un gran equipo encabezado por el director deportivo, Arturo de Jesús Chávez, mejor conocido como Tocho, para que esto se convirtiera en un verdadero éxito. Hubo charlas motivacionales de Mariana La Barby Juárez y Jackie Nava, Humberto Chiquita González y Pipino Cuevas. También charlas para la prevención de adicciones, a cargo de Rocky Heron, y el ex campeón José Luis Maestrito López; contra el acoso y bullying por parte de Beka Romero, así como clases masivas de boxeo fitness, con la instructora Rosy Olvera. Se mostró una exposición única del museo WBC en el Palacio Municipal que permanecerá durante un mes, visitas a Monte Albán y otros paisajes arqueológicos, y varias activaciones que hicieron que toda la comunidad se sintiera parte del evento, que culminó con una exhibición de talla mundial. cartelera de boxeo y, por supuesto, apoyado por un torneo de boxeo amateur para dar una oportunidad a nuevos valores. Después de regresar de Tailandia y disfrutar del Super Bowl, volé a Roma, donde obtuve logros increíblemente positivos que compartiré pronto. Estuve con Salvatore Cherchi y otros amigos del WBC como Mauro Betti, el árbitro Massimo Barrovecchio, el comisionado albanés Orial Kolaj…. La promotora italiana Alessandra Branco me visitó con nuestro orgulloso campeón de plata del WBC, Michael Magnesi, ya que están entusiasmados con la próxima defensa del 22 de marzo. Sandor Martín, el contendiente obligatorio de peso superligero del WBC, voló desde España para reunirse conmigo y discutir su futuro. Martín es un boxeador destacado con 44 peleas y solo 2 derrotas, ex campeón juvenil del WBC, ex campeón de la EBU y quien derrotó a Mikey García hace un par de años y derribó a Teófimo López dos veces perdiendo una controvertida decisión dividida. Después de una parada inolvidable en Roma, llegué a Londres para una serie de reuniones muy exitosas. Me reuní con Frank y George Warren, de la empresa Queensberry, la más importante de Inglaterra y una de las más fuertes del mundo. También visité el Repton Gym, fundado en 1894, y exclusivamente para aficionados, para tener un encuentro con un montón de niños y jóvenes, sus familias, y esos héroes anónimos los entrenadores y entrenadoras que dedican su vida a enseñar y entrenar para seguir jóvenes de las calles. Geraldine Davies, nuestra directora de relaciones públicas en Inglaterra, David Walker y Scott Welch, que dirige el programa WBC Cares, Adrian Pallarols, y mi hermano Héctor pasaron una maravillosa mañana en compañía de Michael Watson, aquel boxeador que estuvo al borde de la muerte, y ahora es embajador de responsabilidad social del WBC. Tuve un gran encuentro con Ash Habib, el creador del videojuego Undisputed, el primer juego de boxeo en 13 años, que es un éxito mundial, y pronto se hará un anuncio muy importante. Disfruté del tradicional WBC Walk, en el famoso Hyde Park, y para cerrar la jornada tuve una reunión con Karl Fowler, presidente de la editorial de libros de gran formato Opus, para ultimar detalles del lanzamiento de WBC Opus; Lo más destacado de mi viaje fue reunirme con uno de mis grandes amigos, el legendario campeón Naseem Hamed. Hablamos de nuestros padres, él habló mucho de cómo le encantaba conquistar el verde y el oro y cómo ese era el mayor logro, ya que tenía ese sueño desde pequeño, reía y lloraba y compartía una tarde maravillosa. Estando en Londres, y gracias a la tecnología, pude disfrutar de tres grandes promociones del boxeo: los ya mencionados Campeones de la Guelaguetza, de Oaxaca, México, en la plataforma DAZN. La defensa del campeonato superpluma del WBC, de O’shaquie Foster contra Abraham Nova, en gran pelea por decisión dividida desde NY, por la plataforma ESPN+, y desde Florida, pelea por el campeonato latino del WBC entre Israel Picazo y Ramón Cárdenas, por ProBox Tv . Ya he regresado a mi querido México, pues hay mucho trabajo por delante. El mexicano Alexandro Santiago peleará este fin de semana en Japón, en el que defenderá su título gallo del CMB ante el durísimo retador, el ex campeón Junto Nakatani. Sabías Que…? México ocupa el segundo lugar en número de campeones mundiales de boxeo. Estados Unidos se posiciona en el primer lugar, y detrás de México se encuentran otros como Inglaterra, Japón, Puerto Rico, Panamá y Tailandia. Anécdota de hoy En aquel diciembre de 1975, mi madre, Martha, acompañó a mi padre a la Convención en Túnez, cuando Don José fue elegido Presidente del WBC. A la vuelta, hicieron escala una noche en Londres para coger el vuelo de vuelta a casa. Muy contento con el honor de haber sido elegido presidente del WBC, invitó a mi madre a cenar para celebrar en un restaurante especial de lujo. Mi papá le dijo al camarero: “Tráeme la langosta más grande que tengas”. Y mi madre pidió que le trajeran a ella, la hija de dicha langosta, entre bromas… El camarero regresa, y con un poco de vergüenza, le susurra al oído a Don José que la langosta pesa 12 libras, y mi papá confirmó su pedido de inmediato… “Marta, ¿puedes creer esto? Viene este señor y me dice que la langosta pesa 12 libras: ¡Qué pena! ¿No crees? Nunca me habían dicho el precio de un plato”. Un rato después aparecieron dos camareros llevando una gran bandeja que contenía una langosta gigantesca. ¡Resulta que el camarero le habló del peso de 12 libras y no del costo como lo entendía mi papá! La risa de mis padres se escuchó en todo el restaurante. Agradezco sus comentarios en [email protected] McCrory: "Me veo ganando a Berlanga" Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.