McCrory: "Me veo ganando a Berlanga" El invicto peso súper mediano #3 de la AMB Padraig McCrory (18-0, 9 KOs) cree que Edgar Berlanga (21-0, 16 KOs) y su equipo han cometido un error al elegirlo para pelear este sábado cuando se enfrenten en Caribe Royale en Orlando. en vivo en todo el mundo en DAZN. "Él está mirando más allá de mí hablando de [Jaime Munguía y Canelo Álvarez], no está preocupado por mí, pero eso es un gran error, le espera una pesadilla", dijo McCrory. "Definitivamente soy su pelea más difícil. Soy un gran 168 y él nunca ha tomado la 'O' de nadie. Suena confiado pero creo que es todo espectáculo. Está intentando convencerse y el sábado verás que soy su mayor prueba. "Es obvio que tiene poder, viene con una gran pegada. Pregúntale a cualquiera y te dirán que es fuerte y tiene poder. Creo que está mejorando un poco fundamentalmente, pero no es el artículo terminado y creo que necesita más tiempo y es por eso que no han aceptado la pelea de Munguía o la pelea de Ryder, ni ninguna de estas grandes peleas. Están tratando de prepararlo para esas grandes peleas y desafortunadamente, estoy un paso demasiado lejos. "Has visto imágenes de él cayendo en peleas, en los aficionados y en los sparrings, así que estoy visualizando esos momentos y poniéndome allí. Es una gran parte de lo que estoy haciendo, visualizar la victoria y el sentimiento. "No creo que la pelea llegue hasta el final. Me veo noqueándolo, lo has visto muy lastimado y creo que tengo el poder para hacerlo. La gente no espera que gane, soy el gran perdedor, pero el sábado el mundo sabrá mi nombre". Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando juntos por el bien del boxeo Taylor-Catterall siguen su gira de prensa para el 27 de abril

