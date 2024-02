Taylor-Catterall siguen su gira de prensa para el 27 de abril Rodeados de seguridad, los acérrimos rivales Josh Taylor y Jack Catterall concluyeron su gira de prensa por dos ciudades el martes para lanzar su revancha el 27 de abril en el First Direct Arena en Leeds, Inglaterra, transmitida en vivo por DAZN en el Reino Unido y en todo el mundo. en ESPN+ en EE. UU. Josh Taylor: “Estoy ansioso por concretar esta pelea. El primero ya terminó, no pudo vencerme la primera vez y ciertamente no me vencerá esta vez, así que estoy deseando que llegue… cuando lo venza esta vez otra vez, no tiene adónde ir. Su noche más importante soy yo y cuando lo gane otra vez, no tendrá adónde ir y se retirará sin un mejor, sin cinturones y nunca será campeón mundial… el 27 de abril, terminaré la carrera de Jack Catterall. , uno que nunca logró y nunca será campeón mundial”. Jack Catterall: Es bueno tener la revancha asegurada y estoy listo para resolverla… Creo que él está ahí para ser derrotado y tengo su número, y es sólo cuestión de tiempo antes de que toque la lona nuevamente. Josh, estás acabado después de esta pelea. Dentro de nueve semanas podremos acostarlo”. McCrory: "Me veo ganando a Berlanga" “Monster” Inoue es el Boxeador del Año 2023 en Japón Like this: Like Loading...

