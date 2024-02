“Monster” Inoue es el Boxeador del Año 2023 en Japón Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El indiscutible campeón mundial supergallo Naoya “The Monster” Inoue, quien conquistó brillantemente los cuatro cinturones en sólo dos peleas sobre Stephen Fulton y Marlon Tapales, fue nombrado Boxeo del Año de Japón hoy (lunes) aquí en Tokio, Japón. Fue más que una decisión unánime: una selección absoluta por parte de nuestra Asociación de Escritores Deportivos y de la Comisión de Boxeo de Japón (JBC). Fue la séptima adquisición (en seis años consecutivos) en la que Inoue recibió el premio de puño más alto aquí en Japón. Naoya dijo: “Deseo seguir ganando hasta el final de mi carrera”. Eso esperamos. Los otros galardonados con prestigiosos premios fueron los siguientes: Técnica: Kenshiro Teraji, WBC, gobernante de peso mosca ligero de la AMB

Valiosa victoria: Junto Nakatani, campeón gallo junior de la OMB

Excelentes boxeadores: el rey súper mosca de la AMB, Kazuto Ioka, el campeón gallo de la AMB, Takuma Inoue, el campeón mínimo del CMB, Yudai Shigeoka, el campeón mínimo de la FIB, Ginjiro Shigeoka.

Esfuerzos: el ex campeón gallo japonés Seiya Tsutsumi

Nocaut: Naoya Inoue

Mención de novato: Tenshin Nasukawa

Boxeadora del año: La campeona gallo junior de la OMB, Mizuki Hiruta

Pelea del año (mundial): Naoya Inoue vs. Stephen Fulton

Pelea del año (nacional): Seiya Tsutsumi vs. Kazuki Anaguchi (quien lamentablemente falleció después de esta agotadora pelea por el cinturón nacional gallo)

Mejor entrenador: Shingo Inoue (el padre de "Monster" Naoya y Takuma Inoue)

