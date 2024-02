Núñez vence al excampeón Rakhimov en Tayikistán Por Boxing Bob Newman En una pelea importante que pasó desapercibida, el número 3 de la FIB Shavkatdzhon Rakhimov y el número 4 Eduardo Núñez, se enfrentaron en Dushanbe, Tayikistán, para decidir la posición obligatoria número 1 en el peso ligero Jr. El héroe local Rakhimov venía de su única derrota hace 10 meses: una decisión difícil y dividida que le hizo perder el título contra Joe Cordina en Cardiff, Gales. Núñez, de Los Mochis, Sinaloa, México, estaba regresando relativamente rápido al ring después de derrotar a Oscar Escandón en dos asaltos en Cancún en octubre pasado. La primera mitad de la pelea fue una guerra táctica en la que cada hombre intentaba ganar ventaja, turnándose para avanzar mientras el otro miraba para ver qué tenía para ofrecer su enemigo. En la segunda mitad de la pelea, Núñez parecía estar tomando el control, aunque sea ligeramente. Comenzó a lanzar potentes golpes sobre Rakhimov, quien parecía incapaz de liberarse de las cuerdas, o esperaba que Núñez se golpeara a sí mismo. Núñez estaba tan cuadrado, que todos sus golpes parecían ganchos, ya fueran de derecha o de izquierda. La mayoría de los jabs se fueron por la ventana a favor de golpes de mazo. Rakhimov se recuperaría en el noveno, por lo que sería la última vez. Rakhimov obtuvo un respiro muy necesario del árbitro Mark Nelson, quien pidió tiempo mientras instruía a la esquina de Rakhimov para asegurar un poco de cinta suelta en el guante en el décimo. Pero eso sería todo, ya que Núñez sintió que había llegado su momento. Salió disparando, lanzando golpe tras golpe, 20 sin respuesta en total, a la cabeza de un indefenso Rakhimov, quien valientemente, pero tal vez tontamente, nunca cayó. El árbitro Nelson intervino para rescatar al maltratado local, con sólo 15 segundos transcurridos en el 11. Núñez Rakhimov 3Núñez no solo obtuvo el puesto obligatorio #1 de la FIB, sino que también mantuvo viva su racha de KO, con marca de 27-1, 27 KOs, mientras ganaba su 16° consecutivo desde su única derrota en 2018. Rakhimov pasa a 17-2-1, 14 KOs y ha perdido dos peleas consecutivas y muy reñidas. En la cartelera, Bakhodir Usumonov de Tayikistán se enfrentó a Javid Chalabiyev de Azerbaiyán en una pelea de peso welter Jr. Usumonov superó a Chalabiyev en ocho sólidos asaltos para pasar a 8-0, 3 KOs. Chalabiyev pierde su debut profesional. El ruso Sharabutdin Ataev se enfrentó al cubano Loren Alfonso Domínguez, radicado en Azerbaiyán, en un choque de peso crucero a diez asaltos. El experimentado ex destacado aficionado Domínguez no le puso las cosas fáciles a Ataev, pero perdió por decisión unánime al comenzar con 0-1 como profesional, mientras que Ataev mejora a 7-0, 4 KOs. Foster vence a Nova y retiene el título del WBC de las 130 libras Like this: Like Loading...

