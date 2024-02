Foster vence a Nova y retiene el título del WBC de las 130 libras El campeón de peso ligero junior del WBC, O’Shaquie “Ice Water” Foster (22-2, 12 KOs) retuvo su título mundial con una decisión dividida en doce asaltos sobre Abraham “El Super” Nova (23-2, 16 KOs) el viernes por la noche dentro del Teatro en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Nova tuvo un buen comienzo, superando en trabajo y fuerza a Foster. Pero Foster tomó el control a mitad del camino y cerró fuerte con una caída en el duodécimo asalto. Las puntuaciones fueron 116-111, 115-112 Foster, 114-113 Nova. El invicto peso ligero junior #15 de la OMB, Andrés “Savage” Cortés (21-0, 11 KOs) ganó mediante un brutal nocaut técnico en el cuarto asalto sobre el #4 de la OMB Bryan Chevalier (20-2-1, 16 KOs). Cortez sacudió gravemente a Chevalier en el cuarto asalto y la esquina de Chevalier detuvo la pelea. El tiempo era las 2:17. El invicto peso pluma Bruce “Shu Shu” Carrington (11-0, 7 KOs) ganó con un espectacular nocaut en el cuarto asalto contra Bernard Torres (18-2, 8 KOs). Carrington colocó a Torrez de cara primero con una mano derecha al ras. El tiempo era 2:59. El peso pesado olímpico Guido “The Gladiator” Vianello (12-1-1, 10 KOs) derribó a Moses Johnson (11-2-2, 8 KOs) cinco veces antes de que la pelea finalmente fuera detenida en el primer asalto. Johnson probablemente recibió más castigo del necesario. El tiempo era 2:59 Núñez vence al excampeón Rakhimov en Tayikistán Nontshinga se vence a Curiel en México y recupera el título de las 108 libras de la FIB Like this: Like Loading...

