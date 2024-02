Nontshinga se vence a Curiel en México y recupera el título de las 108 libras de la FIB Sivenathi “The Special One” Nontshinga (13-1, 10 KOs) recuperó el título de peso minimosca de la FIB con un nocaut técnico en el décimo asalto contra Adrián “Gatito” Curiel (24-5-1, 5 KOs) el viernes por la noche en el Auditorio Guelaguetza en Oaxaca, México. Fue una pelea desde la campana inicial con ambos intercambiando bombas sin parar. Curiel a menudo llevo a Nontshinga contra las cuerdas y daba el primer golpe. En el noveno asalto, Nontshinga repentinamente sacudió a Curiel con un gancho de izquierda. Nontshinga volvió a lastimar a Curiel en el décimo asalto, logrando una caída y luego provocando la detención del árbitro. Curiel había logrado un sorprendente nocaut de un solo golpe para destronar a Nontshinga en el segundo asalto el año pasado en Mónaco. Nontshinga cambió la situación en la tierra de Curiel. * * * El ex campeón mundial Mauricio Lara (26-3-2, 19 KOs) y Daniel Lugo (27-2-1, 18 KOs) pelearon por un empate a diez asaltos en un choque de peso súper pluma. Lugo lastimó a Lara en el sexto asalto, pero Lara se recuperó y lastimó a Lugo en el séptimo asalto. Ambos luchadores se balancearon el resto del camino. Al final la decisión de los jueces fue 96-64 Lugo, 95-95, 95-95. Foster vence a Nova y retiene el título del WBC de las 130 libras Lindolfo Delgado estará en Valdez-Wilson el 29 de Marzo en Arizona Like this: Like Loading...

