Lindolfo Delgado estará en Valdez-Wilson el 29 de Marzo en Arizona El olímpico mexicano de 2016 e invicto peso welter junior Lindolfo Delgado (19-0, 14 KOs) hará su debut en 2024 contra su compatriota Carlos “El Tiburón” Sánchez (25-2, 19 KOs) en una atracción especial de diez asaltos el 29 de marzo en Arena del diamante del desierto en Glendale, Arizona. Delgado-Sánchez se agrega a la cartelera que presenta a Oscar Valdez contra Liam Wilson en el evento principal de 10 asaltos y un enfrentamiento indiscutible de peso mínimo femenino entre la campeona del CMB/AMB Seniesa “Super Bad” Estrada y la reina de la OMB/FIB Yokasta Valle. La cartelera completa se transmitirá en vivo y exclusivamente en los Estados Unidos por ESPN+. Nontshinga se vence a Curiel en México y recupera el título de las 108 libras de la FIB Resultados desde Plant City, Florida Like this: Like Loading...

