Resultados desde Plant City, Florida El peso súper gallo Ramón Cárdenas (24-1, 13 KOs) salió victorioso cuando Israel Rodríguez Picazo (30-6, 20 KOs) no pudo salir al séptimo asalto el viernes por la noche en el Whitesands Events Center en Plant City, Florida. Picazo sufrió una grave fractura en la mandíbula. En un choque entre pesos welter invictos, Emiliano Moreno (9-0, 5 KOs) tomó una reñida decisión unánime en ocho asaltos sobre Axl Meléndez (7-1, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 78-74, 77-75, 77-75. El peso crucero Efetobor Apochi (12-2, 11 KOs) ganó con un nocaut técnico en el quinto asalto contra el previamente invicto Lucas Pontes da Silva (7-1, 7 KOs). Apochi derribó a Pontes en la quinta ronda y consiguió una detención del árbitro más adelante en la ronda. Eran las 2:33. El invicto peso mediano Joeshon James (9-0-2, 5 KOs) logro una decisión unánime en ocho asaltos sobre Vaughn Alexander (18-9-1, 11 KOs). La decisión fue de 78-73 3x. A James se le dedujo un punto por un golpe con el antebrazo en el octavo asalto. El invicto “Rey” súper pluma Robert Meriwether III (5-0, 2 KOs) superó a Carlos Rocha (3-3, 2 KOs) 40-36 3 veces en cuatro asaltos. Lindolfo Delgado estará en Valdez-Wilson el 29 de Marzo en Arizona Big Baby Anderson regresa el 13 de abril Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.