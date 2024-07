Taduran destrona al campeón de la FIB de 105 libras, Shigeoka Por Joe Koizumi El fuerte golpeador filipino Pedro Taduran (17-4-1, 13 KOs) recuperó el cinturón de la FIB de las 105 libras cuando siguió golpeando al campeón defensor Ginjiro Shigeoka (11-1-1NC, 9 KOs) y finalmente lo detuvo a los 2:50 del noveno asalto el domingo en Shiga, Japón. Fue un encuentro de pegadores zurdos, y el nº 1 de la FIB, Taduran, tuvo la ventaja desde el principio. El filipino tenía el ojo derecho del campeón japonés inflado y luego casi cerrado a medida que avanzaba la contienda. Fue Taduran, tres años mayor que él a los 27 años, quien a menudo conectó con izquierdas por encima de la cabeza al campeón más bajo y tomó la iniciativa. Ginjiro se defendió bien para mostrar su corazón, pero Pedro conectó golpes más efectivos en la cara y el vientre, que gradualmente lo hicieron perder el ritmo. El octavo vio a Taduran acelerar su furioso ataque y lastimó tan obviamente a Shigeoka que el árbitro estadounidense Steve Willis detuvo el combate para salvar al campeón de un castigo mayor . Crawford y Madrimov listos para el sábado en Los Angeles Shields gana el título de peso pesado femenino del WBC Like this: Like Loading...

