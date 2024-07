Shields gana el título de peso pesado femenino del WBC Por Bob Ryder y Brad Snyder en el ringside La indiscutible campeona de peso mediano Claressa “GWOAT” Shields (15-0, 3 KOs) subió al peso pesado para destronar a la campeona de peso pesado del CMB Vanessa Lepage-Joanisse (7-2, 2 KOs) el sábado por la noche en el Little Ceasars Arena en Detroit, Michigan. Shields superó por completo a Lepage-Joanisse, derribándola tres veces en el segundo asalto. El tiempo fue de 1:09. El peso superligero clasificado mundialmente Michel “La Zarza Ali” Rivera (26-1, 14 KOs) ganó por decisión dividida en diez asaltos a Hugo Alberto “Nato” Roldán (22-3-1, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 98-91, 98-90 para Rivera, 95-94 para Roldán. El artista de las sorpresas en peso superligero Julian “The Quiet Storm” Smith (9-2, 5 KOs) se impuso por decisión dividida en diez asaltos al ex retador al título mundial y número 13 del CMB Shohjahon Ergashev (24-2, 21 KOs). Smith, que es legalmente sordo, le dio a Ergashev todo lo que pudo soportar, derribándolo en el quinto asalto. Los puntajes fueron 95-94 Ergashev, 95-94, 95-94 Smith. Ergashev era favorito 7:1 . Taduran destrona al campeón de la FIB de 105 libras, Shigeoka Chisora ​​sorprende a Joyce en Londres Like this: Like Loading...

