Chisora ​​sorprende a Joyce en Londres El veterano contendiente de peso pesado Derek “War” Chisora ​​(35-13, 23 KOs) sorprendió al ex campeón interino de peso pesado de la WBO y actual clasificado #8 del WBC “Juggernaut” Joe Joyce (16-3, 15 KOs), medallista de plata olímpico de Río 2016, por decisión unánime en diez asaltos el sábado por la noche en el O2 Arena en Londres. Fue una pelea entretenida. Chisora, de 40 años, derribó a Joyce en el noveno asalto y cerró con fuerza para prevalecer 97-92, 96-94, 96-94. Joyce era favorito 5:1. En un choque entre pesos superpluma invictos, Ryan Garner (16-0, 8 KOs) se impuso por decisión unánime en diez asaltos a Archie Sharp (25-1, 9 KOs) con puntuaciones de 97-93, 97-93, 98-92. El peso pesado invicto Moses Itauma (10-0, 8 KOs) detuvo al ex retador al título mundial de 44 años Mariusz Wach (38-11, 20 KOs) en el segundo asalto. El invicto peso superligero Brandun Lee (29-0, 23 KOs) superó a Juan Anacona (11-1, 6 KOs) en ocho peleas, 78-74. Shields gana el título de peso pesado femenino del WBC La FIB deja vacante el título de las 168 libras de Canelo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.