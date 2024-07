La FIB deja vacante el título de las 168 libras de Canelo Declaración de la FIB: En vista del reciente anuncio realizado con respecto a la próxima pelea entre Saúl Álvarez y Edgar Berlanga, la FIB busca aclarar el estado del título súper mediano de la FIB y cómo la organización toma decisiones en situaciones como esta con base en sus reglas. Saúl Álvarez se convirtió en el campeón indiscutible de peso supermediano el 6 de noviembre de 2021, en una victoria por nocaut técnico sobre el entonces campeón de la FIB, Caleb Plant. En el momento de esta pelea, Saúl Álvarez ostentaba los títulos de la AMB, el CMB y la OMB. En circunstancias en las que hay un campeón indiscutible, la FIB, la AMB, el CMB y la OMB han acordado un “sistema de rotación” para determinar el orden de las defensas obligatorias. La defensa obligatoria del título de peso supermediano de la FIB ahora se debe realizar en base a este acuerdo . Benavidez permanecerá en el peso semipesado Like this: Like Loading...

