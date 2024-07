Benavidez permanecerá en el peso semipesado Por Boxing Bob Newman El CMB ha recibido notificación de Sampson Lewkowicz de que David Benavidez permanecerá en el peso semipesado, y no regresará al peso súper mediano, donde ha sido el contendiente obligatorio del CMB para el campeón indiscutido Saúl “Canelo” Álvarez. Se rumorea que Álvarez está en negociaciones para una defensa en septiembre contra Edgar Berlanga. Benavidez se convirtió en el retador obligatorio por el título semipesado del CMB, actualmente en poder de Artur Beterbiev, cuando superó al ex campeón del CMB Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio. El CMB ha aceptado la intención de Benavidez de permanecer en las 175 libras y ordenará que desafíe al ganador de Dmitrii Bivol-Artur Beterbiev después de su esperada batalla del 12 de octubre por el título indiscutible, reprogramada del 1 de junio después de que Beterbiev sufriera una lesión. La FIB deja vacante el título de las 168 libras de Canelo Top Rank y Teiken logran acuerdo promocional por Nakatani Like this: Like Loading...

