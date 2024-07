Top Rank y Teiken logran acuerdo promocional por Nakatani Por. Gabriel F. Cordero Teiken Promotions y MT Boxing Gym han llegado a un acuerdo con Top Rank para co-promocionar a la estrella japonesa libra por libra, rey de tres divisiones y actual campeón mundial de peso gallo del CMB, Junto Nakatani. Se espera que Nakatani, quien entrena en Los Ángeles con Rudy Hernández, regrese al ring antes de fin de año. Nakatani (28-0, 21 KOs), de 26 años y oriundo de Sagamihara, Japón, defendió su título el sábado pasado con un nocaut en el primer asalto sobre Vincent Astrolabio para mejorar su récord a 7-0 en peleas por el título mundial. Nakatani ha sido campeon mundial de peso mosca y peso gallo y el junto su compatriota Naoya Inoue (27-0, 24 KOs) están entre los primeros libras por libra del momento. Benavidez permanecerá en el peso semipesado Munguía-Bazinyan el 20 de septiembre Like this: Like Loading...

