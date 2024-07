Munguía-Bazinyan el 20 de septiembre Tras su primera derrota de su carrera contra Canelo Álvarez en mayo, el ex campeón mundial Jaime Munguía (43-1, 34 KOs) se enfrentará al contendiente de peso supermediano Erik Bazinyan (32-0-1, 23 KOs) en una de las plataformas de ESPN el 20 de septiembre, según la cadena. Se espera que la pelea se lleve a cabo en Arizona. Bazinyan está clasificado actualmente en el puesto número 2 de la WBO, el número 4 de la WBA, el número 6 del WBC y el número 8 de la IBF. Munguía está clasificado en el puesto número 2 del WBC, el número 5 de la WBO, el número 7 de la WBA y el número 7 de la IBF. Top Rank y Teiken logran acuerdo promocional por Nakatani Canelo-Berlanga ya es oficial para el 14 de septiembre Like this: Like Loading...

