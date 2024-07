Canelo-Berlanga ya es oficial para el 14 de septiembre Es oficial. El campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez pondrá en juego sus títulos mundiales unificados de la CMB, la AMB y la OMB contra el invicto contendiente obligatorio número uno de la AMB, Edgar Berlanga. La pelea se llevará a cabo en un evento de pago por evento el fin de semana del Día de la Independencia de México el 14 de septiembre desde el T-Mobile Arena en Las Vegas. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana. Canelo Álvarez: “Estoy muy contento por esta pelea entre México y Puerto Rico. Es emocionante ser parte de otra gran batalla México vs Puerto Rico dentro del ring porque históricamente siempre hemos ofrecido peleas inolvidables y llenas de pasión. Me enorgullece contribuir a este legado y enfrentar a un oponente como Edgar Berlanga le agrega aún más emoción y significado a este evento”. Edgar Berlanga: “Esta es la oportunidad de mi vida. Merezco estar aquí y voy a sorprender al mundo y a callar a los críticos con una actuación magistral y noqueando a Canelo Álvarez el 14 de septiembre. Demostraré que mi herencia puertorriqueña supera al boxeo mexicano, desde Gómez hasta Trinidad, Cotto y ahora Berlanga. ¡Reclamaré lo que nos pertenece por derecho!” * * * El evento co-principal contará con el actual campeón de peso mediano de la AMB, Erislandy “The American Dream” Lara, contra el ex campeón de dos divisiones Danny “Swift” García. Munguía-Bazinyan el 20 de septiembre Round 12 con Mauricio Sulaimán: Mr. Honda y Teiken Promotions Like this: Like Loading...

