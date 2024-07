Round 12 con Mauricio Sulaimán: Mr. Honda y Teiken Promotions Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Tenía 16 años, estudiaba la secundaria en el colegio Winchendon, cerca de Boston, Estados Unidos, cuando un día llegó por correo un paquete; era un walkman, el más moderno de todos los aparatos en aquel entonces, y venía con una tarjeta que decía “Honda”. Ese fue mi primer encuentro con el hombre que ahora es como mi segundo padre, Akihiko Honda, el promotor más grande de la historia de toda Asia, y uno de los más importantes en toda la historia del boxeo, un hombre que está al nivel de Don King y Bob Arum. Un hombre honorable, tranquilo, respetuoso y hasta tímido, que siempre está detrás de escena, sin importar de qué evento se trate, un pequeño espectáculo en el Korakuen Hall de Tokio o su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, nunca se trata de él sino de la atención y la gloria de los demás, no tiene ego alguno y aun así no usa un teléfono inteligente, sino uno Flip. Nadie ha hablado nunca negativamente de él; es respetado y querido por todos en esta compleja industria, donde los golpes y las piedras metafóricas a menudo se infligen fuera del ring por razones de negocios e intereses. Visité Japón por primera vez en 1988. Mi hermano Fernando y yo viajamos, en compañía de mi padre, José Sulaimán, con destino a la Convención Anual del WBC, que se celebraba en Tailandia. Nos detuvimos unos días en este increíble país, que desde entonces se ha convertido en mi lugar favorito en el mundo, por la hospitalidad, las costumbres, la decencia, el respeto, la limpieza y la modernidad, sumado a la deliciosa comida, que hace de cada visita una gran experiencia. Fue durante mi viaje a Japón que aprendí la importancia de muchas cosas, como, por ejemplo, llegar siempre a tiempo, estar siempre bien vestido, ¡nunca llevar calcetines rotos! Es tan vergonzoso entrar en un restaurante y que, como suelen hacer, le pidan al cliente que se quite los zapatos; Tantas costumbres que el mundo puede aprender de Japón. El Sr. Honda era muy cercano a su padre, Akira Honda, fundador del gimnasio Teiken. Desafortunadamente, el Sr. Akira Honda murió muy joven, y el gimnasio estuvo a punto de desaparecer; fue entonces cuando el destino puso a su hijo en primer plano y con la ayuda de Miss Nagano, Teiken sobrevivió y ganó mucha fuerza, ya que Masao Oba se coronó campeón, trayendo fama y negocio al gimnasio. Teiken ha coronado a muchos campeones mundiales en sus 98 años de existencia, entre ellos a legendarias superestrellas como Tsuyoshi Hamada, Joichiro Tatsuyoshi, Nishioka, Takahiro Aoh, Shinsuke Yamanaka, Hozumi Hasegawa y el actual rey gallo del WBC, Junto Nakatani, entre muchos más. Otra de las grandes virtudes de Honda ha sido fichar a un puñado de boxeadores extranjeros, a los que ha ayudado desde el principio de sus carreras, a convertirse en grandes campeones mundiales: Edwin Valero y Jorge Linares, de Venezuela; Román Chocolatito González, de Nicaragua; José Luis Bueno y Carlos Cuadras, de México; Genaro Chicanito Hernández, y el actual campeón supermosca del WBC, el mexicoamericano Jesse Bam Rodríguez. Todos ellos campeones mundiales que consideran a Honda como una figura paterna. También ha sido intermediario entre la mayoría de los promotores japoneses y los del resto del mundo, en los que se han logrado innumerables oportunidades para que guerreros japoneses peleen por campeonatos mundiales alrededor del Globo. Una de sus grandes actividades ha sido la de conseguir que la televisión mantenga el interés y la programación del boxeo. Japón transmite la gran mayoría de las peleas de campeonatos mundiales en vivo o en horario diferido. El gimnasio Teiken sigue funcionando, y está cada vez más activo que nunca. Increíblemente Miss Nagano sigue al frente del mismo, ¡a sus 99 años! El equipo cercano del Sr. Honda merece un amplio reconocimiento, ya que son personas maravillosas que complementan brillantemente su actividad, y ayudan al desarrollo internacional; ellos son Akemi, Nobu y Nick, junto con algunos más que hacen del equipo Teiken una maravilla; tienen la virtud de hacer que todos se sientan especiales, se sientan campeones y regresen siempre a casa con recuerdos eternos. A finales de los 80, el Sr. Honda promocionó las dos peleas de Mike Tyson en el Tokyo Dome, y en mayo pasado lo llenó con 55 mil fanáticos para ver a la sensación, Naoya Inoue, enfrentarse a Luis Nery.

El señor Honda ha promovido peleas en Hawaii, Las Vegas, México y otras partes del mundo y se ha mantenido como una de las personas más influyentes de nuestro deporte, es decir, lleva más de 50 años en la lista de los diez mejores libra por libra. Este fin de semana se llevó a cabo la novena edición de Live Boxing, de Prime Video Japón. En la pelea estelar, el campeón gallo del WBC, Junto Nakatani, noqueó al filipino Vincent Astrolabio. En la pelea semifinal, pudimos ver a un joven que luce como todo un futuro campeón mundial, Tenshin Nasukawa, quien fue monarca del deporte popular kick boxing, pero que decidió migrar al boxeo con Teiken, y ahora tiene cuatro triunfos; en esta ocasión noqueó a Jonathan Rodríguez. Se espera que este joven nos dé mucho de qué hablar. Prime Video Japón ama el boxeo y ha estado involucrado en los eventos más importantes de los últimos años. ¿SABÍAS QUE…? Japón es el tercer país más importante en boxeo en el mundo sólo detrás de Estados Unidos y México, en número de campeones mundiales y peleas de campeonato. La Anécdota de Hoy Mi papá fue invitado por el gobierno de la Ciudad de México para presidir la Comisión de Boxeo a finales de los 80 y fue una época especial en su vida, pues asumió ese cargo con mucha responsabilidad. Todos los sábados asistíamos a la “Arena Coliseo” aún cuando él era el Presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Iba con Don José casi siempre, pero a las gradas iba con mis amigos a tomar cerveza y comer pistaches… Un día iba al baño, y de repente, un boxeador supermosca saltó del pasillo y me dijo: “Oye, Moro, quiero que seas mi representante; Lo que tú digas lo haré, con cualquier condición, la verdad es que no tengo ni para comer, y mi hijo acaba de nacer”. Le expliqué que eso no era posible, ya que no podemos tener ningún interés económico en nada dentro del boxeo. Cuando le conté la historia a mi papá, él llamó al señor Honda, y le recomendó a aquel joven de Ciudad Neza, un joven que se tenía que esconder cuando tocaban a su puerta para cobrar la renta, un joven que junto a su esposa tenían que evitar que su bebé que llorara para no ser delatados… Akihiko Honda compró el contrato de José Luis Bueno, con el tiempo viajó a Corea, y derrotó por decisión al legendario campeón del WBC, Sung Kil Moon, y así logró su sueño de ganar la corona, aún con la mano rota en el octavo round. Bueno tuvo una gran carrera, su última pelea fue contra Érik Morales. Ahora vive en su propia casa, tiene un gimnasio, una tienda de abarrotes y un consultorio dental con su hijo mayor, todos sus hijos son graduados universitarios. Todo esto gracias al señor Honda. Agradezco sus comentarios en [email protected] Canelo-Berlanga en camino hacia septiembre Like this: Like Loading...

