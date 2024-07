Crawford y Madrimov listos para el sábado en Los Angeles Su Excelencia Turki Alalshikh, Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad General de Entretenimiento (GEA) de Arabia Saudita, traerá un gran evento de la Temporada de Riad a los Estados Unidos por primera vez el sábado con una transmisión de pago por evento de $79.99 desde el Estadio BMO en Los Ángeles. El evento principal presenta al campeón mundial indiscutido de dos divisiones, Terence Crawford, desafiando a Israil Madrimov por el título mundial superwelter de la AMB de Madrimov. En la cartelera, el recientemente coronado campeón superligero de la AMB, Isaac Cruz, defiende su título por primera vez contra José Valenzuela. En acción de peso pesado, el ex campeón mundial unificado Andy Ruiz Jr se enfrentará a Jarrell “Big Baby” Miller, mientras que “Real Big Baby” Jared Anderson avanza en la competencia contra Martin Bakole. Además, el medallista de oro olímpico de peso ligero Andy Cruz continúa su campaña de peso ligero cuando se enfrenta al ex retador al título mundial Antonio Moran. Aguirre-Mosquera 16 de agosto en Ciudad de Panamá Taduran destrona al campeón de la FIB de 105 libras, Shigeoka Like this: Like Loading...

