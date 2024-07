Aguirre-Mosquera 16 de agosto en Ciudad de Panamá All Star Boxing continúa con su calendario de verano después de un exitoso espectáculo de regreso a casa con el ex 5 veces campeón mundial Román “Chocolatito” González en julio, ahora regresan a la Ciudad de Panamá, Panamá por primera vez en 2024. El evento principal anunciado como Juventud vs Experiencia es un choque de peso welter en el que el prospecto invicto en ascenso Harvin “Manimal” Aguirre (12-0, 9 KOs) de Managua, Nicaragua se enfrentará al siempre entretenido Alberto “Metralleta” Mosquera (28-6-2, 16 KOs) en una contienda de 10 asaltos. El evento principal se llevará a cabo el viernes 16 de agosto desde el Coliseo De Combates en Panamá y se transmitirá en vivo por ESPN Knockout. “Estamos de regreso en la Ciudad de Panamá, donde tuvimos una gran racha en 2023”, afirmó el promotor Félix “Tuto” Zabala Jr. “Esta es una pelea favorita de los fanáticos ya que la animosidad ha crecido entre ambos peleadores. Los fanáticos lo pidieron y les brindaremos otra noche emocionante el 16 de agosto”. Harvin Aguirre, también conocido como “Manimal”, es de Managua, Nicaragua, pero está entrenando y viviendo en la Ciudad de Panamá. Regresó a Nicaragua en su primera aparición televisada el año pasado, ganando por decisión reñida contra el veterano Israel López. Ahora posee el título Fecarbox del CMB y posiblemente enfrentará su prueba más difícil hasta la fecha.



Harvin Aguirre: “Mosquera ha estado hablando mucho como siempre, pero me mantengo concentrado y listo para este desafío”, dijo Aguirre. “Esta será mi primera pelea en el evento principal y en ESPN, estoy listo para mostrarle al mundo quién es Manimal. Alberto Mosquera: “Manimal y su equipo de dirección eligieron al hombre equivocado esta vez. Me recuerda mucho a mi pelea contra Bone, que en ese momento tenía el mismo récord y las mismas proyecciones. Le di su primera derrota en casa y ahora con mi gente de Panamá detrás de mí vamos a repetir la dosis”. FIB ordena pelea Scull-Shishkin tras despojar al Canelo Crawford y Madrimov listos para el sábado en Los Angeles Like this: Like Loading...

