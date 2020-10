Suspenden Promotor que emplea a una chica borracha en Japón Por Joe Koizumi Esta es la seria secuela de la chica del ring previamente reportada que se emborrachó después de vagar por el prestigioso Korakuen Hall el 8 de septiembre. La Comisión de Boxeo de Japón (JBC) anunció el lunes suspender al promotor del evento titulado “Overheat Boxers ‘Night”. Masaru Kawashima, el propietario de Flash Akabane Gym, durante seis meses a partir de la fecha de dicho evento y además le impuso una multa de 500.000 yenes japoneses (unos 4.740 USD) por penalización. El brote de COVID-19 ha establecido las pautas de JBC / JPBA para la prevención del coronavirus, incluida una cláusula que debería prohibir a los participantes / espectadores beber y / o comer en la arena por el momento. Se informó que algunas chicas se reunieron en un camerino del Salón y bebieron bebidas alcohólicas. Según los informes, dicha chica del ring se embriagó tanto que aparentemente causó un escándalo moral dentro del Salón. Nuestra comisión no es tolerante con las bebidas alcholicas. Lomachenko entró al ring lesionado contra López Boxeo de regreso en Managua el 31 de octubre

