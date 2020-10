Boxeo de regreso en Managua el 31 de octubre WRAM Boxing (William Ramirez) y Nica Boxing (Pablo Osuna) continúan su racha de eventos mensuales el 31 de octubre en el Nuevo Gymasio Nicarao en Managua, Nicaragua. Las puertas se abren a las 6 pm hora local con un máximo de 200 fanáticos permitidos. El evento principal de peso pluma contará con el favorito local Elisson Márquez (10-2, 7 KOs) contra su compatriota Franco Gutiérrez (10-5, 6 KOs). Márquez anotó una sorpresa ante el entonces invicto Mohamed Soumaoro de Canadá en febrero pasado. Siguió con una decisión unánime dominante sobre Edwin Tercero el mes pasado. La co-estelar de peso súper mosca de 6 asaltos verá al prospecto invicto de gran talento Winston Guerrero (11-0, 8 KOs) vs Jenn Gonzalez (9-7, 5 KOs). La carrera profesional de Guerrero ha tenido un gran comienzo después de una condecorada carrera amateur. Completando la cartelera: Kevyn Lara (28-3-1, 9 KO) vs Jordan Escobar (15-11-2, 3 KOs) 6 rds peso gallo Freddy Espinoza (4-2, 3 KO) vs Manuel Guzman (6-4, 3 KOs) 6 rds peso minimosca Gerardo Zapata (10-0, 5 KOs) vs Natanael Rocha (4-7, 2 KOs) 6 rds peso mosca Ángel Gabriel Chávez (3-2, 3 KOs) vs William Cerrato (0-4-1, 2 KOs) 4 rds supermoscas Nolbert Casco (3-0, 2 KOs) vs.Alberto Carranza (1-6, 2 KOs) 4 rds superwélter El evento se puede ver en vivo en la página de Facebook de Nica Boxing. AMB y Pueblo Boxing confirman asociación

