AMB y Pueblo Boxing confirman asociación La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y su presidente, Gilberto Jesús Mendoza, confirmaron una alianza con la empresa Pueblo Boxing para la celebración de los 100 años de la organización pionera y los 20 años de esta organización sin fines de lucro durante el 2021. tendrá varios proyectos, incluido el lanzamiento de una línea de ropa de la AMB y el apoyo a los torneos, así como la fundación y certificación de gimnasios. La organización de boxeo más antigua del mundo celebrará su centenario en Rusia durante el mes de julio y la colaboración con Pueblo Boxing, que nació en 2001, llega en un gran momento para el boxeo mundial. Los intereses y objetivos de ambas entidades son similares. La AMB siempre ha tenido interés en utilizar el boxeo como vehículo de superación de los jóvenes, y trabajar en conjunto con esta empresa servirá para ampliar el alcance y completar las metas de una manera más eficiente. El trabajo de Pueblo Boxing en Puerto Rico, España, El Salvador, Colombia, México, entre otros lugares, llamó la atención de la organización pionera, que trabaja en todo el mundo por el desarrollo del boxeo en todos los ámbitos. La idea es recaudar fondos para seguir ayudando a todos aquellos jóvenes que tienen un sueño y contribuir a su crecimiento. Hoy más que nunca recordamos las palabras del presidente emérito Gilberto Mendoza: “Lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Hagámoslo juntos.” Pueblo Boxing Colombia es una organización sin ánimo de lucro dedicados de ser un impacto positivo en los jóvenes de Colombia u con sede en el Polideportivo La Magdalena, en Barranquilla, Atlántico, Colombia. Boxeo de regreso en Managua el 31 de octubre Kremlin envió apoyo a Lomachenko y defiende de detractores

