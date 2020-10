Kremlin envió apoyo a Lomachenko y defiende de detractores Por.Gabriel F. Cordero El secretario general de la Federación Rusa de Boxeo, Umar Kremlev, respondió con dureza a las críticas al Ucraniano Vasily Lomachenko , quien fue derrotado por el Estadounidense Teófimo López el pasado fin de semana en una decisión unánime de los jueces por 116: 112, 117: 111, 119: 109. “Quiero responder a todos los que odian a Vasily Lomachenko. ¡Lomachenko es el orgullo de toda la comunidad del boxeo! Este es un dos veces campeón olímpico, inscribió para siempre su nombre en la historia del boxeo.La pelea fue polémica, la victoria se la dieron a López, pero eso no significa que Vasily deba ser insultado y criticado por esto, nadie tiene derecho a hacerlo. Vasily estaba ganando, todos lo necesitaban y querían pero ahora él perdió, y todos le dan la espalda. Esto no está bien.Invitamos a Vasily a Rusia, ¡siempre encontraremos a un hermano ortodoxo con pan y sal! ” – escribió el Kremlin en su “instagram” . “Personalmente, mi opinión es evidente que Vasily ganó. No tienes que vivir el sueño americano, tienes que lograr tu objetivo. Ahí tienes que ganar antes de lo previsto, una decisión arbitral muy dura.¨ Después de derrotar a Lomachenko, López agregó los campeonatos de la AMB, el CMB y la OMB a su campeonato de la FIB. AMB y Pueblo Boxing confirman asociación Total Access: Davis vs.Santa Cruz

