Total Access: Davis vs.Santa Cruz El episodio uno de la serie ganadora del premio Emmy lleva a los espectadores a la vida y los campos de entrenamiento de dos campeones mundiales, ya que Gervonta Davis y Leo Santa Cruz chocarán el sábado 31 de octubre en SHOWTIME PPV. Kremlin envió apoyo a Lomachenko y defiende de detractores Commonwealth Cita a Terry O'Connor por imágenes en el combate Ritson-Vasquez

