Commonwealth Cita a Terry O’Connor por imágenes en el combate Ritson-Vasquez La Junta de Control de Boxeo Británico ha anunciado que el juez de boxeo Terry O’Connor debe comparecer ante los comisarios para abordar las acusaciones de que usó un teléfono inteligente mientras anotaba la pelea Lewis Ritson contra Miguel Vázquez en el East of England Showground Arena el sábado pasado. Después de la pelea, circuló una imagen en las redes sociales que mostraba a O’Connor distraído por algo en su mano que parecía un teléfono en medio del octavo round. Para echar más leña al fuego, O’Connor entregó una terrible tarjeta de 117-111 a favor del peleador de casa Ritson en una pelea en la que Vázquez parecía ser un gran ganador. Total Access: Davis vs.Santa Cruz Nuevo oponente para el campeón del WBC, JC Martinez

