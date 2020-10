Nuevo oponente para el campeón del WBC, JC Martinez Julio César Martínez ahora defenderá su título mundial de peso mosca del WBC ante su compatriota Moisés Calleros el viernes en Azteca Studios en la Ciudad de México, en vivo por DAZN. Martínez (16-1, 12 KOs) debía enfrentarse a su compatriota Maximino Flores, pero el campeón IBO arrojó una prueba positiva para COVID-19 y no podrá desafiar la correa verde y dorada de Martínez. Calleros (33-9-1 17 KOs) ahora tiene una oportunidad de oro para cambiar su carrera de la noche a la mañana en el lugar de Flores. El jugador de 31 años consiguió el título de la OMB NABO en 112 libras en septiembre pasado y lucha por los honores mundiales por segunda vez en su carrera después de haber viajado a Japón en marzo de 2018 para desafiar al campeón de la OMB Ryuya Yamanaka. El choque de Martínez con Calleros es parte de un evento de triple títulos mundiales en México. Juan Francisco Estrada (40-3 27 KOs) defenderá su título de peso supermosca del WBC en una revancha con Carlos Cuadras (39-3-1 27 KOs) y Roman ‘Chocolatito’ González (49-2 41 KOs) defiende su campeonato super mosca de la AMB contra Israel González (25-3 11 KOs) – con Estrada y Chocolatito en camino de colisión para una revancha en caso de que ambos salgan victoriosos. Commonwealth Cita a Terry O'Connor por imágenes en el combate Ritson-Vasquez Ganador de Selby-Kambosos será obligatorio de Teofimo López en la FIB

