Ganador de Selby-Kambosos será obligatorio de Teofimo López en la FIB George Kambosos Jr dice que ha estado entrenando ‘como un hombre poseído’ antes de su crucial enfrentamiento final eliminatorio por el título mundial ligero de la FIB con Lee Selby en la cartelera de Usyk-Chisora ​​el sábado 31 de octubre, transmitido en vivo por Sky Sports Box Office en el Reino Unido y DAZN en EE. UU. Una victoria para el Australiano invicto (18-0, 10 KOs) lo convertiría en el retador obligatorio del recién coronado rey indiscutible del peso ligero Teofimo López, quien superó brillantemente a Vasiliy Lomachenko por decisión unánime por puntos en Las Vegas el sábado. Proveniente de Sydney, Kambosos Jr, de 27 años, se anunció a sí mismo como un contendiente en ascenso en la división de 135 libras al derrotar al ex campeón mundial Mickey Bey en territorio visitante en el Madison Square Garden de Nueva York la última vez. ‘Ferocious’ tendrá como objetivo lograr dos victorias en dos contra ex campeones cuando se enfrente al ex gobernante de peso pluma de la FIB de Gales, Selby, el próximo fin de semana en una noche ineludible de acción de lucha de Halloween. “Vencer a Lee Selby significa todo para mí”, dijo Kambosos Jr. “Tengo hambre, estoy concentrado y he entrenado como un hombre poseído para manejar negocios el 31 de octubre. Este es un deporte para hombres jóvenes y López lo demostró contra Lomachenko cuando se convirtió en el campeón mundial unificado de peso ligero y lo demostraré una vez más contra Lee Selby. “Este joven león hambriento se volverá obligatorio, ese es mi enfoque completo, es por eso que he sacrificado tanto y entonces es mejor que creas que ‘Ferocious Kambosos’ estará preparado y listo para quitarle todos los cinturones a otro joven león hambriento en Teofimo Lopez. Veamos quién es el verdadero rey de la jungla “. Selby (28-2, 9 KOs) superó a la leyenda escocesa Ricky Burns a través de una decisión mayoritaria en The O2 en Londres en octubre pasado para mantenerse en línea para otra oportunidad por el título mundial y ahora se encuentra a la distancia de convertirse en un campeón mundial de dos pesos. . “Tiene mucha confianza en sí mismo”, dijo Selby. “Si lo escucharas hablar, pensarías que es el próximo Muhammad Ali, lo cual no es así. Mirando su récord, es difícil evaluar qué tan bueno es realmente. Su mejor victoria fue contra Mickey Bey cuando superó su mejor nivel a los 36 y estaba inactivo. El resto de su historial está acolchado. “Esta pelea ha tardado mucho en llegar y me alegra que estemos a poco más de una semana. Estoy a un paso de una oportunidad por el título mundial de peso ligero de la FIB y mi sueño de convertirme en el primer campeón mundial de dos pesos de Gales “. Selby vs.Kambosos Jr es parte de una gran noche de boxeo cuando la estrella libra por libra Oleksandr Usyk (17-0, 13 KOs) se enfrenta a su primera prueba real de peso pesado en Derek Chisora ​​(32-9, 23 KOs), fan de los pesos pesados. el favorito Dave Allen (18-5-2, 15 KOs) choca con Christian Hammer (25-6 15 KOs), Tommy McCarthy de Belfast (16-2, 8 KOs) se enfrenta al belga Bilal Laggoune (25-1-2, 14 KOs) por el vacante título de peso crucero europeo y Amy Timlin (4-0) se enfrenta a Carly Skelly (3-0) por el vacante título de peso supergallo de la Commonwealth. Confirman Crawford-Brook, Franco-Moloney para el 14 de Noviembre

