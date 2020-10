Confirman Crawford-Brook, Franco-Moloney para el 14 de Noviembre Es oficial. El campeón mundial de peso welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford, defenderá su título contra el ex campeón mundial de peso welter Kell Brook el 14 de noviembre. En la co-estelar del campeonato mundial, Joshua “El Profesor” Franco defenderá su título súper mosca de la AMB contra el ex campeón mundial Andrew “The Monster” Moloney en una revancha de su pelea de junio, ganada por Franco por decisión. ESPN y ESPN Deportes televisarán Crawford-Brook y Franco-Moloney 2, mientras que los combates de cartelera se transmitirán en vivo por ESPN +. La información sobre la sede de Crawford-Brook se anunciará pronto. “Kell Brook es uno de los luchadores de élite del mundo. Se ha enfrentado a muchos de los mejores boxeadores ”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Es una verdadera prueba para el gran Terence Crawford libra por libra. Esta es otra pelea premium que estará disponible para los fanáticos del box sin cargo adicional en vivo por ESPN “. Crawford (36-0, 27 KOs), el orgullo de Omaha, Nebraska, ha reinado como campeón mundial de peso welter de la OMB desde el 9 de junio de 2018, cuando detuvo a Jeff “The Hornet” Horn en nueve asaltos unilaterales. Desde entonces, ha defendido ese título mundial tres veces, incluida una demolición en el sexto asalto sobre el ex campeón unificado de peso welter junior Amir “King” Khan en abril de 2019. Crawford no ha peleado desde el nocaut técnico en el noveno asalto de diciembre pasado sobre Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas y entrará al ring contra Brook después de un descanso de 11 meses de su carrera. Ha ganado siete combates consecutivos por nocaut desde una decisión unilateral sobre Viktor Postol en un combate de unificación de peso welter junior en julio de 2016. Antes de su campaña por el título mundial de peso welter, Crawford era el campeón mundial indiscutible de peso welter junior lineal y ligero. Brook (39-2, 27 KOs), de Sheffield, Inglaterra, es un ex campeón mundial de peso welter que hizo tres defensas exitosas del título de la FIB que le ganó a Shawn Porter en 2014. Su única derrota en peso welter fue ante Errol Spence Jr. en Mayo de 2017, una pelea competitiva que terminó en el undécimo asalto luego de sufrir una fractura de hueso orbital. Desde la derrota de Spence, “The Special One” ha ganado tres combates en el peso mediano junior, incluido el paro en el séptimo asalto de febrero sobre Mark DeLuca. Brook ha hecho campaña durante mucho tiempo para la pelea de Crawford, y a principios de este año, se encontró con Crawford en el pesaje Deontay Wilder-Tyson Fury II. “¿Vas a ganar peso?” Preguntó Crawford a Brook. “Te estás quedando sin oponentes”, respondió Brook. “Estoy aquí.” Brook dijo: “Me gustaría agradecer enormemente a Bob Arum y su equipo en Top Rank ya Baz Kandiara y mi equipo de gestión por lograr la pelea. Gracias también a Terence Crawford y su equipo. Es una pelea fantástica, una pelea adecuada para que los fanáticos se emocionen. Estoy seguro de que tendrá a los espectadores al borde de sus asientos, de cualquier lado del charco de donde sean. “Me han dicho que hay personas que descartan mis posibilidades, cuestionan mi edad y mi capacidad para alcanzar el peso. Bueno, déjalos hablar. Algunas personas se centran en leer titulares, yo me centro en hacer titulares. ¿Esa gente me descarta como un gran desvalido? No hay problema. Supongo que este perro grande enriquecerá a algunas personas durante un momento difícil. “Terence no es mucho más joven que yo. Saben que nunca he esquivado un desafío, y deben saber que nunca he fallado en hacer 147 en la balanza. Con la edad llega la experiencia. Mi conocimiento y experiencia me convierten en un luchador diferente, un luchador más maduro. Combina eso con un luchador feliz y tendrás un luchador peligroso “. Moloney (21-1, 14 KOs), de Melbourne, Australia, ganó el título mundial interino con un nocaut sobre Elton Dharry en noviembre pasado y posteriormente fue elevado a campeón mundial. En su primera defensa del título mundial, el 23 de junio desde el MGM Grand Las Vegas Bubble, se molestó por decisión unánime a manos de Franco (17-1-2, 8 KOs), un nativo de San Antonio, Texas, quien anteriormente fue mejor conocido por su trilogía llena de acción con Oscar Negrete. Moloney dijo: “Estoy muy emocionado y motivado por mi revancha con Franco. Estoy muy agradecido de que Top Rank me haya dado la oportunidad de vengarme y recuperar mi título mundial. He trabajado muy duro todos los días para asegurarme de que el título mundial esté atado alrededor de mi cintura el 14 de noviembre “. Tarjetas oficiales de puntuación Lopez-Lomachenko

