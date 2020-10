Tarjetas oficiales de puntuación Lopez-Lomachenko Los tres jueces le dieron a Teofimo López los primeros siete rounds, poniendo a Vasyl Lomachenko en un hoyo profundo del que no pudo salir. Tuvimos a López ganando 115-114, dándole los rounds 1, 3, 4, 5, 6 y 12. Le dimos a Loma los rounds 2, 8, 9, 10, 11. El round 7 fue parejo. En nuestras tarjetas, la pelea estaba en juego al entrar en la ronda 12, donde López hizo le mejor para ganarlo. Confirman Crawford-Brook, Franco-Moloney para el 14 de Noviembre López vence a Loma, ahora es campeón ligero unificado

