López vence a Loma, ahora es campeón ligero unificado En un choque por el título indiscutido de peso ligero, Teofimo López (16-0, 12 KOs) venció con una decisión unánime en doce rounds sobre Vasyl Lomachenko (14-2, 10 KOs) el sábado por la noche en “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. López suministró casi toda la ofensiva en los primeros seis rounds. A Lomachenko no se le dio seguimiento durante la segunda mitad de la pelea. López ganó la ronda final. Las puntuaciones fueron 116-112, 119-109, 117-111. “Tuve que trabajar profundo, hombre. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Y todos y cada uno de los días, lo asimilo. Primero le agradezco a Dios porque no podría hacerlo sin él ”, dijo López. “Soy un luchador. Tengo que profundizar. Sabía que venía. No sabía si lo tenían en las tarjetas de puntuación o no, y me encanta pelear. Yo también puedo golpear. No me importa, hombre. Tomaré uno para dar uno. Eso es lo que hace un verdadero campeón. Encuentro la manera de ganar “. “Solo tienes que seguir presionándolo, presionar el acelerador, pegar el jab y realmente no darle esa oportunidad de preparar. Cada vez que quería lanzar, tenía algo preparado para él “. “Hombre, llévame a 140. ¡O podría pelear con el dos veces campeón mundial de correo electrónico Devin Haney si ellos quieren eso!” Tarjetas oficiales de puntuación Lopez-Lomachenko Barboza UD a Saucedo en Las Vegas

