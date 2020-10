Barboza UD a Saucedo en Las Vegas El clasificado mundial WBC # 7, WBO # 7 superligero Arnold Barboza Jr (25-0, 10 KOs) venció en una reñida decisión unánime de diez rounds sobre el ex retador al título mundial y clasificado mundial superligero WBO # 6 Alex Saucedo (30-2, 19 KOs) el sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand de Las Vegas. Ambos boxeadores se lanzaron directamente desde el principio. Saucedo derribó a Barboza en el séptimo round . Inicialmente se consideró un desliz, pero el oficial de repetición Joe Cortez lo cambió a una caída. Al final, la tasa de trabajo de Barboza le valió una victoria por 96-93, 97-92, 97-92. “Esto fue como una pelea de campeonato para mí”, dijo Barboza. “Todo se debe a mi padre {el entrenador en jefe Arnold Barboza Sr.}, no a mí. Hice esto por los niños y por mi padre. Mi sueño es conseguir una casa para mis hijos. Estuve mucho más cerca hoy “. “Quiero una pelea de campeonato. No más tonterías. No más peleas de puesta a punto “. López vence a Loma, ahora es campeón ligero unificado Berlanga destruye a Bellows en 79 segundos y registra 15 KOS seguidos

